Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп назвал "фальшивкой" кандидатку на пост вице-президента от демократов

Среда, 12 августа 2020, 02:15

Президент США Дональд Трамп отреагировал на объявление кандидатом на должность вице-президента от демократов Камилы Харрис. Он опубликовал видео, где обозвал Харрис и его оппонента Джо Байдена.

Источник: Трамп в twitter

Детали: Глава Белого дома назвал кандидатку в вице-президенты фальшивкой, а Байдена – худшим выбором для американцев.

"С Харрис в качестве "политической жизненной силы" Джо Байден передает контроль над нашей страной радикальной мафии с обещаниями повысить налоги, сократить финансирование полиции, убить рабочие места в энергетике и открыть наши границы", – написал Трамп.

Что предшествовало: Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден наконец определился со своим кандидатом на пост вице-президента. Ею стала сенатор Камила Харрис.

Украинская правда
Темы: СШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: