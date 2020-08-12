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Трамп назвал "фальшивкой" кандидатку на пост вице-президента от демократов

Среда, 12 августа 2020, 02:15

Президент США Дональд Трамп отреагировал на объявление кандидатом на должность вице-президента от демократов Камилы Харрис. Он опубликовал видео, где обозвал Харрис и его оппонента Джо Байдена.

Источник: Трамп в twitter

Детали: Глава Белого дома назвал кандидатку в вице-президенты фальшивкой, а Байдена – худшим выбором для американцев.

"С Харрис в качестве "политической жизненной силы" Джо Байден передает контроль над нашей страной радикальной мафии с обещаниями повысить налоги, сократить финансирование полиции, убить рабочие места в энергетике и открыть наши границы", – написал Трамп.

Что предшествовало: Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден наконец определился со своим кандидатом на пост вице-президента. Ею стала сенатор Камила Харрис.

Украинская правда
Темы: СШАвиборы


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