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У Білому домі розкритикували російську вакцину від коронавірусу

Середа, 12 серпня 2020, 03:21

Помічниця президента США Келліан Когуей заявила, що російська вакцина не пройшла всіх необхідних випробувань.

Джерело: Келіан в ефірі Fox News

Деталі: Помічниця Трамп протиставила США Росії. У перших, на її думку, суворіші вимоги до розбродки вакцин.

"Ці стандарти визначаються Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, а у Росії, як я зрозуміла з російської заяви, справи йдуть зовсім не так... Ми маємо шість потенційних вакцин на третій стадії розробки, а вони, судячи з усього, навіть не дійшли до цього", – сказала Конуей.

Що було раніше: Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

Передісторія: 

  • На початку червня російське Міноборони оголосило, що в країні починають клінічні випробування вітчизняної вакцини від коронавірусу на добровольцях з числа військовослужбовців, їх вже відібрали.
  • 21 липня перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.

Українська правда
Теми: СШАвакцинаціякоронавірус


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