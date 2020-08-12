Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білому домі розкритикували російську вакцину від коронавірусу

Середа, 12 серпня 2020, 03:21
У Білому домі розкритикували російську вакцину від коронавірусу

Помічниця президента США Келліан Конвей заявила, що російська вакцина не пройшла всіх необхідних випробувань.

Джерело: Конвей в ефірі Fox News

Деталі: Помічниця Трамп протиставила США Росії. У перших, на її думку, суворіші вимоги до розродки вакцин.

"Ці стандарти визначаються Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, а у Росії, як я зрозуміла з російської заяви, справи йдуть зовсім не так... Ми маємо шість потенційних вакцин на третій стадії розробки, а вони, судячи з усього, навіть не дійшли до цього", – сказала Конуей.

Що було раніше: Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

Передісторія: 

  • На початку червня російське Міноборони оголосило, що в країні починають клінічні випробування вітчизняної вакцини від коронавірусу на добровольцях з числа військовослужбовців, їх вже відібрали.
  • 21 липня перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
"Радянські БМП і близько не стоять": Міноборони пояснило переваги Bradley
США продасть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів
США та Німеччина виступають проти підтримки вступу України в НАТО на саміті – ЗМІ
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: