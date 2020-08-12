У Білому домі розкритикували російську вакцину від коронавірусу

Помічниця президента США Келліан Конвей заявила, що російська вакцина не пройшла всіх необхідних випробувань.

Джерело: Конвей в ефірі Fox News

Деталі: Помічниця Трамп протиставила США Росії. У перших, на її думку, суворіші вимоги до розродки вакцин.

"Ці стандарти визначаються Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, а у Росії, як я зрозуміла з російської заяви, справи йдуть зовсім не так... Ми маємо шість потенційних вакцин на третій стадії розробки, а вони, судячи з усього, навіть не дійшли до цього", – сказала Конуей.

Що було раніше: Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

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