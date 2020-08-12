У Білому домі розкритикували російську вакцину від коронавірусу
Середа, 12 серпня 2020, 03:21
Помічниця президента США Келліан Когуей заявила, що російська вакцина не пройшла всіх необхідних випробувань.
Джерело: Келіан в ефірі Fox News
Деталі: Помічниця Трамп протиставила США Росії. У перших, на її думку, суворіші вимоги до розбродки вакцин.
"Ці стандарти визначаються Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, а у Росії, як я зрозуміла з російської заяви, справи йдуть зовсім не так... Ми маємо шість потенційних вакцин на третій стадії розробки, а вони, судячи з усього, навіть не дійшли до цього", – сказала Конуей.
Що було раніше: Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.
Передісторія:
- На початку червня російське Міноборони оголосило, що в країні починають клінічні випробування вітчизняної вакцини від коронавірусу на добровольцях з числа військовослужбовців, їх вже відібрали.
- 21 липня перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.
Українська правда