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В Белом доме раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

Среда, 12 августа 2020, 03:21
В Белом доме раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

Помощница президента США Келлиан Конвей заявила, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний.

Источник: Конвей в эфире Fox News

Детали: Помощница Трамп противопоставила США России. У первых, по ее мнению, более строгие требования к разработке вакцин.

"Эти стандарты определяются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из российской заявления, дела идут совсем не так ... Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему даже не дошли до этого", – сказала Конвей.

Что было раньше: Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже вакцинировалась.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: СШАвакцинациякоронавирус
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