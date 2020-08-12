За день у світі зафіксували майже 260 тисяч випадків COVID-19

11 серпня у світі виявили майже 258 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових хворих виявили в Індії – 61 тисячу. У Бразилії коронавірус підтвердили у 55 тисяч людей, в США – 53 тисячі, у Колумбії – 12,8 тисяч, в Аргентині – 7 тисяч.

Цього ж дня від ускладнень померли 6240 хворих. У США – 1412 летальних випадків, у Бразилії – 1242, в Індії – 835.

Загалом у світі вже зареєстрували 20,5 млн випадків заражень коронавірусом, померли – 744 тисячі, вилікувались – 13,4 млн.

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