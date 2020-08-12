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За день в мире зафиксировали почти 260 тысяч случаев COVID-19

Среда, 12 августа 2020, 04:30
За день в мире зафиксировали почти 260 тысяч случаев COVID-19

11 августа в мире обнаружили почти 258 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых больных обнаружили в Индии – 61 тысячу. В Бразилии коронавирус подтвердили у 55 тысяч человек, в США – 53 тысячи, в Колумбии – 12,8 тысяч, в Аргентине – 7 тысяч.

В этот же день от осложнений умерли 6240 больных. В США – 1412 летальных исходов, в Бразилии – 1242, в Индии – 835.

 

Всего в мире уже зарегистрировали 20,5 млн случаев заражений коронавирусом, умерло – 744 тысяч, вылечились – 13,4 млн.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус
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