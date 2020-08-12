За день в мире зафиксировали почти 260 тысяч случаев COVID-19
Среда, 12 августа 2020, 04:30
11 августа в мире обнаружили почти 258 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых больных обнаружили в Индии – 61 тысячу. В Бразилии коронавирус подтвердили у 55 тысяч человек, в США – 53 тысячи, в Колумбии – 12,8 тысяч, в Аргентине – 7 тысяч.
В этот же день от осложнений умерли 6240 больных. В США – 1412 летальных исходов, в Бразилии – 1242, в Индии – 835.
Всего в мире уже зарегистрировали 20,5 млн случаев заражений коронавирусом, умерло – 744 тысяч, вылечились – 13,4 млн.
Напомним:
- За сутки 10 августа в Украине зафиксировали 1 158 новых случая заболевания COVID-19, при этом 29 больных умерли, а 575 человека выздоровели от коронавируса.
Украинская правда