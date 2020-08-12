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На Донбасі зафіксували два порушення режиму "тиші" – ООС

Середа, 12 серпня 2020, 07:26

11 серпня російські найманці 2 рази порушили режим припинення вогню .

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Обстріли були неприцільними, стверджують у штабі. Зокрема, порушення зафіксували біля Мар’їнки та Широкиного. 

"Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали", – повідомили у штабі. 

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби повідомляється про одну ворожу провокацію. Так, неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: ООСДонбас


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