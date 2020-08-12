На Донбасі зафіксували два порушення режиму "тиші" – ООС
Середа, 12 серпня 2020, 07:26
11 серпня російські найманці 2 рази порушили режим припинення вогню .
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Обстріли були неприцільними, стверджують у штабі. Зокрема, порушення зафіксували біля Мар’їнки та Широкиного.
"Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали", – повідомили у штабі.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Від початку поточної доби повідомляється про одну ворожу провокацію. Так, неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.
Українська правда