На Донбассе зафиксировали два нарушения режима "тишины" –ООС

11 августа российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Обстрелы были неприцельными, утверждают в штабе. В частности, нарушения зафиксировали у Марьинки и Широкино.

"Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", – сообщили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток сообщается об одной вражеской провокации. Так, недалеко Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.