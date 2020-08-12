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На Донбассе зафиксировали два нарушения режима "тишины" –ООС

Среда, 12 августа 2020, 07:26

11 августа российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Обстрелы были неприцельными, утверждают в штабе. В частности, нарушения зафиксировали у Марьинки и Широкино.

"Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", – сообщили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток сообщается об одной вражеской провокации. Так, недалеко Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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