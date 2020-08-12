Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні на COVID захворіли вже 5,9 тисячі дітей і 9,4 тисячі медиків

Середа, 12 серпня 2020, 10:12

В Україні зростає захворюваність дітей на коронавірусну хворобу COVID-19, за останню добу захворіли 116 дітей і 65 медпрацівників.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 12 серпня

Пряма мова: "У нас знову велика кількість захворівших: за минулу добу – 1433 особи. З них 116 дітей, а також 65 медичних працівників.... Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 84 548 людей, із них 5 895 дітей і 9 400 медичних працівників".

Деталі: 5 днів тому, за добу 7 серпня, з 1 453 нових хворих на коронавірус 103 були діти і 93 – медпрацівники. Серед дитячої захворюваності нинішній показник – максимальний.

Крім того, 11 серпня було госпіталізовано 288 людей. Це ті люди, які потребують лікування у стаціонарних умовах, які мають переважно важкий перебіг хвороби.

За останню добу було зафіксовано 19 летальних випадки. При цьому одужало 752 пацієнти.

Загалом з початку березня зафіксовано 1 970 летальних випадків і 45 686 одужань.

За останню добу було здійснено 38 487 тестувань, із них 19 380 методом ПЛР і 18 107 методом ІФА.

Теми: коронавірусCovid-2019дітимедицинаепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

1 433 нових хворих на COVID в Україні: Київ – знову антилідер  

Фото, ВідеоУ Мінську знову загострення: мітингарі відновлюють барикади

Новини 11 серпня: Тесла Богдана, Білорусь Лукашенка

НАБУ оголосило Вовка та інших суддів у розшук

фотоХарківський прикордонник виявився колишнім бойовиком

фотоТретій вечір мітингів у Білорусі: влада стягує спецтехніку та військових

Усі новини...
коронавірус
У Києві стрибок хворих на COVID-19
1 433 нових хворих на COVID в Україні: Київ – знову антилідер  
У Німеччині розкритикували реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу
Останні новини
10:54
На протестах у Білорусі затримали трьох громадян Польщі
10:54
Степанов розповів, як справи із виробництвом вакцин в Україні
10:40
Росія порадила США "припинити порушувати права індіанців і залишити їхню територію"
10:26
"Антонов" відремонтує три літака для Міноборони Шрі-ланки
10:25
У Києві стрибок хворих на COVID-19
10:12
В Україні на COVID захворіли вже 5,9 тисячі дітей і 9,4 тисячі медиків
09:43
В ЦГЗ та НСЗУ відрізняються цифри по госпіталізації хворих із COVID-19. Кому вірити?
09:40
Суддя Вовк: Я в Україні, готовий прийти на допит
09:12
ДержЗМІ Білорусі повідомили про затримання "координаторів" і "спонсора" протестів
09:10
Голова Apple Тім Кук став мільярдером
Усі новини...