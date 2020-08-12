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В Україні на COVID захворіли вже 5,9 тисячі дітей і 9,4 тисячі медиків

Середа, 12 серпня 2020, 10:12
В Україні на COVID захворіли вже 5,9 тисячі дітей і 9,4 тисячі медиків

В Україні зростає захворюваність дітей на коронавірусну хворобу COVID-19, за останню добу захворіли 116 дітей і 65 медпрацівників.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 12 серпня

Пряма мова: "У нас знову велика кількість захворівших: за минулу добу – 1433 особи. З них 116 дітей, а також 65 медичних працівників.... Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 84 548 людей, із них 5 895 дітей і 9 400 медичних працівників".

Деталі: 5 днів тому, за добу 7 серпня, з 1 453 нових хворих на коронавірус 103 були діти і 93 – медпрацівники. Серед дитячої захворюваності нинішній показник – максимальний.

Крім того, 11 серпня було госпіталізовано 288 людей. Це ті люди, які потребують лікування у стаціонарних умовах, які мають переважно важкий перебіг хвороби.

За останню добу було зафіксовано 19 летальних випадки. При цьому одужало 752 пацієнти.

Загалом з початку березня зафіксовано 1 970 летальних випадків і 45 686 одужань.

За останню добу було здійснено 38 487 тестувань, із них 19 380 методом ПЛР і 18 107 методом ІФА.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019дітимедицинаепідемія
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