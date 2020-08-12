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В Украине COVID заболели уже 5,9 тысячи детей и 9,4 тысячи медиков

Среда, 12 августа 2020, 10:12

В Украине растет заболеваемость детей коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки заболели 116 детей и 65 медработников.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 12 августа

Прямая речь: "У нас опять большое количество заболевших: за минувшие сутки – 1433 человека. Из них 116 детей, а также 65 медицинских работников... Всего за все время пандемии в Украине заболели 84 548 человек, из них 5 895 детей и 9 400 медицинских работников.

Детали: 5 дней назад, за сутки 7 августа, из 1 453 новых больных коронавирусом 103 были дети и 93 – медработники. Среди детской заболеваемости нынешний показатель – максимальный.

Кроме того, 11 августа были госпитализированы 288 человек. Это те люди, которые нуждаются в лечении в стационарных условиях, имеют преимущественно тяжелое течение болезни.

За последние сутки было зафиксировано 19 летальных случая. При этом выздоровели 752 пациента.

В целом с начала марта зафиксировано 1 970 летальных случаев и 45 686 выздоровлений.

За последние сутки было совершено 38 487 тестирований, из них 19 380 методом ПЦР и 18 107 методом ИФА.

Темы: коронавирусCovid-2019детимедицинаэпидемия


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