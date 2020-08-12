Деснянский райсуд Киева признал бывшего нардепа Александра Шепелева виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоиру и побеге из-под стражи 6 лет назад.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор судьи Ларисы Бабайловой от 7 августа

Детали: По совокупности обстоятельств и преступлений суд дал Шепелеву 7 лет лишения свободы. Также назначены дополнительные наказания в виде 8500 грн штрафа и конфискации всего имущества.

Суд не засчитал в срок отбытия наказания Шепелева срок его пребывания под стражей на территории Российской Федерации с 19.03.2015 г. по 8.07.2016 г.

Также, суд не засчитывает срок пребывания Шепелева под экстрадиционным арестом в Венгрии в период с 4.07.2013 г. по 26.03.2014 г.

Это первый приговор Шепелеву.

В Святошинском, Дарницком, Киево-Святошинском и Шевченковском судах рассматриваются также дела Шепелева о растрате средств "Родовид Банка", организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказе убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году и убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.

Напомним: В декабре 2012 года Шепелева объявили в международный розыск как подозреваемого в серии преступлений, в том числе по завладению средствами "Родовид банка" и организации покушения на убийство бывшего владельца этого банка Сергея Дядечко.

В 2013 году Шепелева задержали в Венгрии и экстрадировали в Украину. Печерский суд поместил его под стражу.

В июне 2014 года в связи с необходимостью получения лечения он содержался в помещении Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи по ул. Братиславской, 3 в г. Киеве, где его охрану круглосуточно осуществляли работники Киевского следственного изолятора.

Незадолго до этого Шепелеву сообщили об окончании досудебного расследования и открыли материалы дела.

По версии обвинения, Шепелев решил сбежать – и для этого ему нужен был мобильный телефон. Он давал инспектору группы по мобилизационной работе и гражданской обороне СИЗО дважды по 500 грн и еще 100 долларов, чтобы тот не реагировал на пользование мобилкой.

Шепелев якобы рассчитывал, что его переведут в Институт кардиологии имени Стражеско, а когда стало известно, что его вернут в СИЗО, решил бежать из больницы. Он вступил в сговор с конвоиром.

6 июля 2014-го в 5:30 утра, когда начальник караула заснул, конвоир под видом сопровождения Шепелева в ванную комнату вывел его из палаты на 12 этаже – и через бытовые помещения вывел из больницы, после чего Шепелев исчез в неизвестном направлении, а затем покинул Украину.

Шепелев виновным себя не признал. Дела о хищении в "РодовидБанке" и покушения на Дядечко называл "приветом" от "Партии регионов" и местью Виктора Януковича за голосование в Верховной Раде за его отставку с поста премьера.

Побег из больницы объяснял тем, что это конвоир его вывез: сказал Шепелеву, что должен был его отравить, и дал мобильниий телефон. Знакомые вывезли его за границу. Через 7-10 дней после приезда в Москву Шепелев с адвокатами подал заявление правоохранителям о событиях в Киеве.

Только после задержания 19.03.2015 г. на территории России Шепелев сообщил правоохранительным органам Украины о том, что находится на территории РФ и желает дать показания.

Деснянский суд критически отнесся к показаниям Шепелева о том, что он не знал и не понимал, что совершает побег из-под стражи, выполняя указания часового Бондаренко. Суд считает, что Шепелев выбрал Бондаренко как соучастника побега.

Другие фигуранты: Конвоир Олег Бондаренко, который в 2014 году вывел Шепелева из больницы, значится в общенациональном розыске.

По версии следствия, за рулем машины, которой беглеца везли из больницы, был двоюродный брат Шепелева – Александр Панченко, который также разыскивается правоохранительными органами и несколько лет назад также был в розыске Интерпола.

Инспектор СИЗО в 2014 году заключил с прокурором соглашение о признании вины – и вместо 2 лет тюрьмы получил испытательный срок. Он в суде рассказывал слухи, что у Шепелева был платный конвой.

Аналогично по соглашению приговорен к 5 годам лишения свободы и освобожден с испытательным сроком 2 года еще один инспектор СИЗО, который в ночь побега должен был дежурить у Шепелева, но пошел спать.

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