Зеленський запланував святкування Дня Незалежності

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України".

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Згідно з документом, Кабінет міністрів має розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Зокрема, 23 серпня у День Державного прапора у Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах мають бути проведені офіційні церемонії урочистого підняття Державного прапора.

У День Незалежності України 24 серпня у Києві, інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО та громадськості.

Крім того, проведуть церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність, загиблих учасників Революції Гідності, учасників ООС/АТО.

Передбачені також тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи з донесення громадянам інформації про важливі події та персоналії української історії, досвід національного державотворення.

Уряд має організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак людям, які зробили значний внесок у здобуття незалежності, захист її суверенітету й територіальної цілісності.

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