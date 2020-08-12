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Зеленский запланировал празднование Дня Независимости

Среда, 12 августа 2020, 20:52
Зеленский запланировал празднование Дня Независимости

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Согласно документа, Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.

В частности, 23 августа в День Государственного флага в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и общественности.

Кроме того, проведут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС / АТО.

Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие меры по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыт национального государства.

Правительство организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий людям, которые внесли значительный вклад в обретение независимости, защита ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним: В 2019 году Зеленский провел парад без военных и военной техники.

Украинская правда
Темы: УкраинаДень НезависимостиЗеленский
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