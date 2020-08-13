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"ПСЖ" за три хвилини вибиває "Аталанту" в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів

Четвер, 13 серпня 2020, 00:04
ПСЖ за три хвилини вибиває Аталанту в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів

Французький "ПСЖ" пробився до півфіналу Ліги Чемпіонів. В 1/4 фіналу "ПСЖ" з рахунком 2:1 переміг італійську "Аталанту". Причому до 90-ї хвилини "Аталанта" вела в рахунку.

Поєдинок пройшов у середу 12 серпня у Лісабоні.

На початку матчу команди обмінялися небезпечними моментами. Неймар не використав вихід сам на сам з голкіпером "Аталанти". Удар Алехандро Гомеса взяв Карлос Навас. У перші 45-ть хвилини ще кілька ударів було у Немайра, і лише один у площину воріт. У "ПСЖ" знову кілька разів виручив Навас ще в перші 15-ть хвилин зустрічі.

На 27-й хвилині "Аталанта" повела в рахунку. Навас був безсилим після удару Маріо Пашаліча у кут воріт метрів з 16-ти.

У другому таймі вже ПСЖ вів гру. На 59-й хвилині на поле в складі "Аталанти" з`явився українець Руслан Маліновський. Гравець збірної України результативними діями не відзначився.

Пару-трійку разів рятував свою команду у другому таймі і воротар "Аталанти" Марко Спортьєлло. Не пробили голкіпера в цій зустрічі ні Неймар, ні Кіліан Мбаппе, котрий вийшов на заміну. На 84-й хвилині лише вчасний підкат захисника гравця "Аталанти" не дозволив Мбаппе зрівняти рахунок.

На 90-й хвилині "ПСЖ" таки дотиснув італійців. З кількох метрів пробив ворота "Аталанти" Маркіньйос - 1:1. За три хвилини добив "Аталанту" Ерік-Максим Чупо-Мотінг, замкнувши простріл Мбаппе.

У півфіналі "ПСЖ" зустрінеться з переможцем пари "Лейпциг" - "Атлетико".

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
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