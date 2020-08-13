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"ПСЖ" за три минуты выбивает "Аталанту" в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Четверг, 13 августа 2020, 00:04
ПСЖ за три минуты выбивает Аталанту в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Французский "ПСЖ" пробился в полуфинал Лиги Чемпионов. В 1/4 финала ПСЖ со счетом 2: 1 победил итальянскую "Аталанту". Причем до 90-й минуты "Аталанта" вела в счете.

Поединок прошел в среду 12 августа во Лиссабоне.

В начале матча команды обменялись опасными моментами. Неймар не использовал выход один на один с голкипером "Аталанты". Удар Алехандро Гомеса взял Карлос Навас. В первые 45-ть минут еще несколько ударов было в Немайра, и только один в створ. В ПСЖ снова несколько раз выручил Навас еще в первые 15-ть минут встречи.

На 27-й минуте "Аталанта" повела в счете. Навас был бессилен после удара Марио Пашалич в угол ворот метров с 16-ти.

Во втором тайме уже ПСЖ вел игру. На 59-й минуте на поле в составе "Аталанты" появился украинец Руслан Малиновский. Игрок сборной Украины результативными действиями не отметился.

Пару-тройку раз спасал свою команду во втором тайме и вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло. Не убили голкипера в этой встрече ни Неймар, ни Килиан Мбаппе, который вышел на замену. На 84-й минуте лишь своевременный подкат защитника игрока "Аталанты" не позволил Мбаппе сравнять счет.

На 90-й минуте ПСЖ таки дожал итальянцев. С нескольких метров пробил ворота "Аталанты" Маркиньос - 1: 1. За три минуты добил "Аталанту" Эрик-Максим Чупо-Мотинг, замкнув прострел Мбаппе.

В полуфинале ПСЖ встретится с победителем пары "Лейпциг" - "Атлетико".

Николай Аврамчук, УП

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Темы: футбол
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