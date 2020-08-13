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Формування Росії здійснили 4 провокації на сході України – ООС

Четвер, 13 серпня 2020, 07:36
Формування Росії здійснили 4 провокації на сході України – ООС

12 серпня формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Поблизу Мар’їнки і Південного відмічено декілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет та здійснив два постріли. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомету противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Дослівно: "Від початку поточної доби, 13 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю".

Теми: ООСРосіявійнаДонбасПутін
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