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Формирования России осуществили 4 провокации на востоке Украины — ООС

Четверг, 13 августа 2020, 07:36

12 августа формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Вблизи Марьинки и Южного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а у Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Дословно: "С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью".




Темы: ООСРосcиявойнаДонбассПутин


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