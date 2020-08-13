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У Білорусі п'яту добу тривають протести

Четвер, 13 серпня 2020, 08:36
У Білорусі п'яту добу тривають протести

Вранці 13 серпня у столиці Білорусі триває мирний протест проти дій президента Олександра Лукашенка.

Джерело: Telegram "Мая країна Беларусь"

Деталі: Як повідомляється у Telegram "Мая країна Беларусь", "дівчата з квітами знову вийшли на мінські вулиці".

12 серпня в Мінську та інших містах Білорусі четвертий день тривали масові протести у зв'язку з оголошенням Александра Лукашенка переможцем на чергових президентських виборах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Акції протесту 12 серпня почалися ще вдень - жінки по всій Білорусі виходили на вулиці з квітами і ставали в "ланцюгисолідарності" на знак протесту проти жорстокості силовиків під час розгону демонстрантів.

У Мінську ще о 17.35 знову закрили станції метро "Жовтнева", "Купалівська",  "Площа Леніна", "Площа Перемоги", а з 18. 00 ще й станції "Немига", "Фрунзенська" і "Молодіжна". Багато магазинів, кафе, інші громадські установи закрилися раніше звичайного.

Увечері люди продовжували виходити на вулиці в різних районах Мінська: ставали в "ланцюги солідарності", просто збиралися і стояли або разом прогулювалися з квітами, кричали  "Живе Білорусь", "Змін", співали.

До учасників акцій під'їжджали автозаки і мікроавтобуси з ОМОНом, людей розганяли, але вони знову збиралися. Протестувальників затримували, деяких били, іноді знову застосовували шумові гранати і гумові кулі.

Акції пройшли і в регіонах: Гродно, Могильові, Гомелі, Бресті, Вітебську, Борисові, Барановичах, Бобруйську, Ліді, Фаніполі, Рогачеві, Новополоцьку, Смолевичах та інших містах.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.

Раніше МВС Білорусі підтвердило смерть 10 серпня ввечері протестувальника у Мінську. Він загинув від вибуху. МВС стверджує, що це вибухнув саморобний пристрій, який той хотів кинути в силовиків. Однак присутні журналісти зазначають, що на той час силовики стріляли у бік демонстрантів шумовими гранатами.

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Теми: БілоусЛукашенко
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