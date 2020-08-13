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В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты

Четверг, 13 августа 2020, 08:36
В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты

Утром 13 августа в столице Беларуси продолжается мирный протест против действий президента Александра Лукашенко.

Источник: Telegram "Мая країна Беларусь"

Детали: Как сообщается в Telegram "Мая країна Беларусь", "девушки с цветами снова вышли на минские улицы".

12 августа в Минске и других городах Беларуси четвертый день продолжались массовые протесты в связи с объявлением Александра Лукашенко победителем на очередных президентских выборах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Акции протеста 12 августа начались еще днем - женщины по всей Беларуси выходили на улицы с цветами и становились в "цепи солидарности" в знак протеста против жестокости силовиков во время разгона демонстрантов.

В Минске еще в 17.35 снова закрыли станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина", "Площадь Победы", а с 18. 00 еще и станции "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Многие магазины, кафе, другие общественные учреждения закрылись раньше обычного.

Вечером люди продолжали выходить на улицы в разных районах Минска: становились в цепи солидарности", просто собирались и стояли или вместе прогуливались с цветами, кричали "Живе Беларусь", "Перемен", пели.

К участникам акций подъезжали автозаки и микроавтобусы с ОМОНом, людей разгоняли, но они снова собирались. Протестующих задерживали, некоторых били, иногда снова применяли шумовые гранаты и резиновые пули.

Акции прошли и в регионах: Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Витебске, Борисове, Барановичах, Бобруйске, Лиде, Фаниполе, Рогачеве, Новополоцке, Смолевичах и других городах.

Ранее сообщалось, что в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.

Ранее МВД Беларуси подтвердило смерть 10 августа вечером протестующего в Минске. Он погиб от взрыва. МВД утверждает, что это взорвалось самодельное устройство, которое тот хотел бросить в силовиков. Однако присутствующие журналисты отмечают, что в то время силовики стреляли в сторону демонстрантов шумовыми гранатами.

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Темы: БилоусЛукашенко
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