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Україна вже випередила Китай за кількістю заражених коронавірусом

Четвер, 13 серпня 2020, 10:55

Україна випередила Китай за загальною кількістю хворих на COVID-19, зафіксованих за час пандемії, згідно з даними Worldometers.

Джерело: дані Worldometers та центру Джона Гопкінса, які різняться між собою

Деталі: Worldometers після оновлення статистики 13 серпня зафіксував, що в Україні було зареєстровано вже 86140 випадків коронавірусної хвороби, а в КНР, з якої почалася пандемія, – 84756 випадків.

При цьому за останню добу в Україні додалося +1,592 хворих, а в Китаї +19.

Однак загальна кількість летальних випадків переважає у Китаї: 4 634 жертв проти 1 992 смертей в Україні.

 
WORLDOMETERS.INFO

Втім, за даними центру Джона Гопкінса Китай досі випереджає Україну і за загальною кількістю випадків захворювання: 89045 хворих у КНР за весь час спостережень і 88 096 хворих в Україні.

 
CORONAVIRUS.JHU.EDU

За даними МОЗ України станом на ранок 13 серпня, за час пандемії в Україні було виявлено 86140 хворих на COVID-19. Із них 1992 пацієнтів померли, а 46216 – одужали. Зараз борються з коронавірусом 37 932 жителі України.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019УкраїнаКитайсвіт


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