Україна вже випередила Китай за кількістю заражених коронавірусом

Україна випередила Китай за загальною кількістю хворих на COVID-19, зафіксованих за час пандемії, згідно з даними Worldometers.

Джерело: дані Worldometers та центру Джона Гопкінса, які різняться між собою

Деталі: Worldometers після оновлення статистики 13 серпня зафіксував, що в Україні було зареєстровано вже 86140 випадків коронавірусної хвороби, а в КНР, з якої почалася пандемія, – 84756 випадків.

При цьому за останню добу в Україні додалося +1,592 хворих, а в Китаї +19.

Однак загальна кількість летальних випадків переважає у Китаї: 4 634 жертв проти 1 992 смертей в Україні.

Втім, за даними центру Джона Гопкінса Китай досі випереджає Україну і за загальною кількістю випадків захворювання: 89045 хворих у КНР за весь час спостережень і 88 096 хворих в Україні.

За одними даними Україна перебуває на 31 місці серед країн світу за поширенням COVID-19, а за іншими – на 32 місці.

За даними МОЗ України станом на ранок 13 серпня, за час пандемії в Україні було виявлено 86140 хворих на COVID-19. Із них 1992 пацієнтів померли, а 46216 – одужали. Зараз борються з коронавірусом 37 932 жителі України.