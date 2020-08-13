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Украина уже опередила Китай по числу зараженных коронавирусом

Четверг, 13 августа 2020, 10:55
Украина уже опередила Китай по числу зараженных коронавирусом
worldometers.info

Украина опередила Китай по общему количеству больных COVID-19, зафиксированных за время пандемии, согласно данным Worldometers.

Источник: данные Worldometers и центра Джона Хопкинса, которые различаются между собой

Детали: Worldometers после обновления статистики 13 августа зафиксировал, что в Украине было зарегистрировано уже 86140 случаев коронавирусной болезни, а в КНР, с которой началась пандемия, – 84756 случаев.

При этом за последние сутки в Украине прибавилось +1592 больных, а в Китае +19.

Однако общее количество летальных случаев преобладает в Китае: 4634 жертв против 1992 смертей в Украине.

 
WORLDOMETERS.INFO

Впрочем, по данным центра Джона Хопкинса Китай до сих пор опережает Украину и по общему количеству случаев заболевания: 89045 больных в КНР за все время наблюдений и 88096 больных в Украине.

 
CORONAVIRUS.JHU.EDU

По одним данным Украина находится на 31 месте среди стран мира по распространению COVID-19, а по другим – на 32 месте.

По данным Минздрава Украины по состоянию на утро 13 августа, за время пандемии в Украине было выявлено 86140 больных COVID-19. Из них 1992 пациентов умерли, а 46216 – выздоровели. Сейчас борются с коронавирусом 37932 жителя Украины.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019УкраинаКитаймир
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