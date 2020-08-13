Українське посольство спрямувало дві ноти до МЗС Білорусі з приводу затримання українців

Посольство України у Білорусі спрямувало до білоруського МЗС дві ноти з приводу затриманих на протестах українців та вимагає зустрічі з ними.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Посольство України на виконання мого доручення спрямувало дві ноти до МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, затриманих правоохоронними органами Республіки Білорусь у період з 9 по 12 серпня, та надати інформацію про причини затримання та місця їхнього утримання", - повідомив Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз відомо про трьох затриманих українців - волонтерів Костянтина Реуцького та Євген Васильєва, а також Оксану Альошину. Він підтвердив, що за місцем тимчасового проживання Реуцького та Васильєва провели обшук, під час якого вилучили ноутбук Реуцького, паспорт Васильєва та інші речі.

Реуцького та Васильєва звинувачують у злочині за п. 2 ст. 293 кримінального кодексу Республіки Білорусь "Масові заворушення", за якою передбачені санкції у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

"Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а якщо буде інформація про інших громадян - то з ними також. Крім того, ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення до України", - заявив глава МЗС.

Він зазначив, що згідно з нормами міжнародного права громадяни, затримані за кордоном, мають право на негайний контакт з консулом.

Дмитро Кулеба розповів, що український консул вже відвідав 2 найбільші центри тимчасового утримання у Мінську, але жодної інформації про затриманих отримати не вдалося.

"Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцезнаходження наших громадян. По суті, консул об'їжджає всі точки, де їх можуть утримувати, щоб встановити хоча б якісь дані", - повідомив він. Також посол України у Білорусі спілкувався з білоруським главою МЗС щодо цього питання.

Як повідомлялося раніше, волонтерів і правозахисників Рєуцького та Васильєва затримали співробітники ДПС (ГАИ) у Мінську біля Площі Перемоги. До того Рєуцький знімав на телефон затримання іншого перехожого хлопця в тому ж місці. Це і могло стати приводом для затримання українців.

За словами Олександри Дворецької, членкині правління благодійної організації "Восток SOS", МЗС Білорусі заявляв, що причина затримання в тому, що українці працювали без акредитації. При цьому вона наголосила, що Васильєв і Рєуцький перебували в Білорусі на законних підставах, при перетині кордону до них не було питань у прикордонників.