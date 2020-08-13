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Украинское посольство направило две ноты в МИД Беларуси по поводу задержания украинцев

Четверг, 13 августа 2020, 11:14

Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Посольство направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию обо всех гражданах Украины, задержанных 9-12 августа, и предоставить информацию о причинах задержания и месте их пребывания", - сообщил Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас известно о трех задержанных украинцах - это волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешин. Он подтвердил, что по месту временного проживания Реуцкого и Васильева провели обыск, во время которого изъяли ноутбук Реуцкого и паспорт Васильева.

Реуцкого и Васильева обвиняют в преступлении по п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Массовые беспорядки", по которой предусмотрены санкции в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

"Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными, а если будет информация о других - то с ними тоже. Кроме того, мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения в Украину", - заявил глава МИД.

Он отметил, что согласно нормам международного права граждане, задержанные за рубежом, имеют право на немедленный контакт с консулом.

Дмитрий Кулеба рассказал, что украинский консул уже посетил 2 центра временного содержания, но никакой информации о задержанных получить не удалось. 

"Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан. По сути, консул объезжает все точки, где их могут удерживать, чтобы установить хотя бы какие-то данные", - сообщил он. Также посол Украины в Беларуси общался с белорусским главой МИД по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, волонтеров и правозащитников Реуцкого и Васильева задержали сотрудники ДПС (ГАИ) в Минске возле Площади Победы. До того Реуцкий снимал на телефон задержание другого прохожего парня в том же месте. Это и могло стать поводом для задержания украинцев.

По словам Александры Дворецкой, члена правления благотворительной организации "Восток SOS", МИД Беларуси заявил, что причина задержания в том, что украинцы работали без аккредитации. При этом она подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.

Темы: БеларусьмитингиЛукашенкоукраинцыМИД


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