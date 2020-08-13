Затримання українців у Білорусі: у правозахисниці, де зупинилися чоловіки, обшук

У Мінську пройшов обшук у правозахисниці Тетяни Ревяко, у якої зупинялися затримані напередодні українські волонтери і правозахисники Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв.

Джерело: член правління благодійної організації "Восток SOS", координатор Офісу з розробки гуманітарної політики України Олександра Дворецька у Facebook

Пряма мова: "У правозахисниці Тетяни Ревяко, проходить обшук. Обшук пов'язаний із затриманням українських правозахисників Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва, в рамках справи за статтею 293 КК РБ. Вони зупинялися у Ревяко на час перебування в Мінську".

Деталі: За даними Дворецької, обшук тривав півгодини, проводив його Слідчий Комітет по місту Мінську. Силовики вилучили комп'ютер Рєуцького, комп'ютер Тетяни і паспорт Васильєва.

Дворецька нагадала, що Рєуцького та Васльєва затримали співробітники ДПС (ГАИ) в Мінську біля Площі Перемоги. До того Рєуцький знімав на телефон затримання іншого перехожого хлопця в тому ж місці. Волонтерка припускає, що саме це і стало приводом для затримання українців.

Місцезнаходження хлопців наразі невідоме.

За словами Дворецької, МЗС Білорусі заявляв, що причина затримання в тому, що українці працювали без акредитації. При цьому вона наголосила, що Васильєв і Рєуцький перебували в Білорусі на законних підставах, при перетині кордону до них не було питань у прикордонників.

Що було раніше: МЗС України 12 серпня повідомило, що білоруські правоохоронці затримали у Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

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