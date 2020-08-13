Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В армії стрибок хворих на COVID-19

Четвер, 13 серпня 2020, 13:21
Фото mil.in.ua

За добу 12 серпня у Збройних силах України зафіксували 47 нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: 7 хворих госпіталізовані, 39 – лікуються вдома.

Станом на 13 серпня загалом у ЗСУ на COVID-19 хворіє 354 особи. 6 людей загинули, подолали хворобу 274 особи.

Наразі на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 680 військових.   

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Збройні силикоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі загинув військовий ООС

фото, оновленоНа протест вийшли працівники БелАЗу

11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину

У Києві кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч

Нові антирекорди COVID: 1 592 хворих, 315 госпіталізованих, Харківщина – антилідер

У Білорусі п'яту добу тривають протести

Усі новини...
Збройні сили
В армії 34 хворих на COVID-19 за добу
Збували запчастини до військової техніки: у Житомирі й Вінниці пройшли затримання
Штаб каже про 4 "вогневі провокації" бойовиків, ЗСУ у відповідь не стріляють
Останні новини
14:32
Грибаускайте про Білорусь: диктатор з закривавленими руками має піти
14:20
"Украерорух" домігся укладення договору з МАУ на своїх умовах
14:20
На виборах до Київради найбільше набирають партія Кличка і "Слуга народу"
14:12
Прибрати танкер Delfi: підряднику дали термін до Дня Незалежності
14:10
таблицяВибори мера Києва: Притула і Верещук навіть не у трійці лідерів – опитування
13:46
6 твітів, після яких вам точно стане соромно не носити маску
13:38
У Польщі втретє - більше 800 нових хворих на коронавірус
13:37
Які продукти подорожчали найбільше з початку року
13:31
На Донбасі загинув військовий ООС
13:21
В армії стрибок хворих на COVID-19
Усі новини...