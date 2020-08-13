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В армії стрибок хворих на COVID-19

Четвер, 13 серпня 2020, 13:21
В армії стрибок хворих на COVID-19
Фото mil.in.ua

За добу 12 серпня у Збройних силах України зафіксували 47 нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: 7 хворих госпіталізовані, 39 – лікуються вдома.

Станом на 13 серпня загалом у ЗСУ на COVID-19 хворіє 354 особи. 6 людей загинули, подолали хворобу 274 особи.

Наразі на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 680 військових.   

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Збройні силикоронавірус
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