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В армии скачок больных COVID-19

Четверг, 13 августа 2020, 13:21
Фото mil.in.ua

За сутки 12 августа в Вооруженных силах Украины зафиксировали 47 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19".

Детали: 7 больных госпитализированы, 39 – лечатся дома.

По состоянию на 13 августа всего в ВСУ 354 человека болеют коронавирусом. 6 человек погибли, преодолели болезнь 274 человека.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 680 военных.

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Темы: Вооруженные силыкоронавирус


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