Вступ України до ЄС підтримують майже 58% українців, до НАТО - 48%

Понад половина українців готова проголосувати за вступ України до Європейського Союзу, якщо референдум відбудеться найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного спільно центром SOCIS і Центром Разумкова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За вступ до Євросоюзу віддали б свої голоси 57,7% опитаних, "проти" - 26,9%. 5,8% респондентів заявили, що не брали б участі в референдумі.

Вступ України до НАТО на референдумі готові підтримати 47,7% респондентів, проти проголосували б 32,8%. Не брали б участі в референдумі 6,5% опитаних.

Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем проживання респондентів.

Результати представляють доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей, за такими показниками як вік, стать, тип поселення (місто/сіло) і поділ країни на області. Загалом було опитано 4000 респондентів віком старше 18 років.