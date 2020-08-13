Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вступ України до ЄС підтримують майже 58% українців, до НАТО - 48%

Четвер, 13 серпня 2020, 15:37

Понад половина українців готова проголосувати за вступ України до Європейського Союзу, якщо референдум відбудеться найближчим часом. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного спільно центром SOCIS і Центром Разумкова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

За вступ до Євросоюзу віддали б свої голоси 57,7% опитаних, "проти" - 26,9%. 5,8% респондентів заявили, що не брали б участі в референдумі.

Вступ України до НАТО на референдумі готові підтримати 47,7% респондентів, проти проголосували б 32,8%. Не брали б участі в референдумі 6,5% опитаних.

Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем проживання респондентів. 

Результати представляють доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей, за такими показниками як вік, стать, тип поселення (місто/сіло) і поділ країни на області. Загалом було опитано 4000 респондентів віком старше 18 років.

Теми: НАТОЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
НАТО
Вучич попросив, щоб НАТО захистив сербів у Косово
Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"
War Speeches. Росія не в захваті від результатів Вільнюського саміту та хоче гарантій своєї безпеки
Останні новини
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Усі новини...
Реклама: