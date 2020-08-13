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Вступление Украины в ЕС поддерживают почти 58% украинцев, в НАТО - 48%

Четверг, 13 августа 2020, 15:37

Более половины украинцев готовы проголосовать за вступление Украины в Европейский Союз, если референдум состоится в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно центром SOCIS и Центром Разумкова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За вступление в Евросоюз отдали бы свои голоса 57,7% опрошенных, против - 26,9%. 5,8% респондентов заявили, что не принимали бы участия в референдуме.

Вступление Украины в НАТО на референдуме готовы поддержать 47,7% респондентов, против проголосовали бы 32,8%. Не принимали бы участия в референдуме 6,5% опрошенных.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.

Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей, по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения (город / село) и разделение страны на области. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Темы: НАТОЕС


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