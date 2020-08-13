Нова соціологія: до Ради проходить 5 партій

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчої неділі, то партію "Слуга народу" підтримали б 25,5% тих, хто визначився і піде голосувати.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова і центру "Социс", проведеного 21-28 липня

Деталі: "Опозиційну платформу – За життя" готові підтримати 18,3%, "Європейську солідарність" – 18,1%, ВО "Батьківщина" – 10,4%, політичну партію "Сила і честь" Ігоря Смешка – 6,5%.

Інші партії набирають менше 3% голосів.

Опитування проходило 21-28 липня. Методом стандартизованого інтерв’ю "face-to-face" за місцем проживання респондентів було опитано 4000 осіб у віці від 18 років по всій території України за винятком анексованого Криму і окупованих територій Донбасу.

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