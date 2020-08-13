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Новая социология: в Раду проходит 5 партий

Четверг, 13 августа 2020, 15:56
Фото с сайта ВР

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию "Слуга народа" поддержали бы 25,5% тех, кто определился и пойдет голосовать.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова и центра "Социс", проведенного 21-28 июля

Детали: "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы поддержать 18,3%, "Европейскую солидарность" – 18,1%, ВО "Батькивщина" – 10,4%, политическую партию "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,5 %. 

 

Другие партии набирают менее 3% голосов.

Опрос проходил 21-28 июля. Методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов было опрошено 4000 человек в возрасте от 18 лет по всей территории Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Верховная Радавиборысоциология


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