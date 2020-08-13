Новая социология: в Раду проходит 5 партий
Четверг, 13 августа 2020, 15:56
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию "Слуга народа" поддержали бы 25,5% тех, кто определился и пойдет голосовать.
Источник: результаты опроса Центра Разумкова и центра "Социс", проведенного 21-28 июля
Детали: "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы поддержать 18,3%, "Европейскую солидарность" – 18,1%, ВО "Батькивщина" – 10,4%, политическую партию "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,5 %.
Другие партии набирают менее 3% голосов.
Опрос проходил 21-28 июля. Методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов было опрошено 4000 человек в возрасте от 18 лет по всей территории Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
Предыстория:
- Согласно результатам опроса "Центра Разумкова" от 17- 24 июня, партию "Слуга народа" готовы были поддержать 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.
Украинская правда