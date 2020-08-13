Депутати Тернопільської облради на сесії підтримали пропозицію представників "Батьківщини" про внесення до порядку денного розгляду заборони грального бізнесу на території області.

Джерело: голова партійної організації "Батьківщина", перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний у Facebook.

Уточнено: У новині було вказано, що Тернопільська обласна рада ухвалила рішення про заборону грального бізнесу на своїй території.

Проте це - лише проєкт рішення, який внесли до порядку денного наступного засідання. Рішення за включення до порядку денного підтримали 34 депутати.

Деталі: Згідно з проєктом, облрада голосуватиме за рішення:

Заборонити створення та функціонування гральних закладів (казино, залів гральних автоматів, букмекерських пунктів та інших закладів)

Рекомендувати облрадам України та органам місцевого самоврядування Тернопільської області розглянути та підтримати рішення облради

Рекомендувати президенту, Раді та Кабміну заборонити гральний бізнес на території України.

Нагадаємо:

Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні

Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону