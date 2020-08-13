На Тернопольщине предлагают запретить игорный бизнес

Депутаты Тернопольского облсовета на сессии поддержали предложение представителей "Батькивщины" о внесении в повестку дня рассмотрения запрета игорного бизнеса на территории области.

Источник: председатель партийной организации "Батькивщина", первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный в Facebook.

Уточнение: В новости было указано, что Тернопольский областной совет принял решение о запрете игорного бизнеса на своей территории.

Однако это - лишь проект решения, который внесли в повестку дня следующего заседания. Решение за включение в повестку дня поддержали 34 депутата.

Детали: Согласно проекту, облсовет будет голосовать за решение:

Запретить создание и функционирование игорных заведений (казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов и других заведений);

Рекомендовать облсоветам Украины и органам местного самоуправления Тернопольской области рассмотреть и поддержать решение облсовета;

Рекомендовать Президенту, Совету и Кабмину запретить игорный бизнес на территории Украины.

Напомним:

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