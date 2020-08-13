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Одного з організаторів псевдореферендуму засудили на Донеччині

Четвер, 13 серпня 2020, 18:03

На Донеччині засуджено особу, яка брала участь у проведенні незаконного референдуму.

Джерело: пресслужба прокуратури Донецької області

Деталі: За публічного обвинувачення Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області судом ухвалено обвинувальний вирок особі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Суд встановив, що у травні 2014 року мешканка смт. Велика Новосілка брала активну участь в організації та проведенні у приміщенні Великоновосілківського районного культурно-оздоровчого комплексу незаконного референдуму щодо визнання самостійності так званої "ДНР" у якості члена "дільничної виборчої комісії".

Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

Нагадаємо: У червні 2019 року затримали голову "ЦВК ДНР", який організував псевдореферендум.

Українська правда
Теми: Донецька областьсудсепаратизмокупація


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