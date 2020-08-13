Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одного з організаторів псевдореферендуму засудили на Донеччині

Четвер, 13 серпня 2020, 18:03
Одного з організаторів псевдореферендуму засудили на Донеччині

На Донеччині засуджено особу, яка брала участь у проведенні незаконного референдуму.

Джерело: пресслужба прокуратури Донецької області

Деталі: За публічного обвинувачення Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області судом ухвалено обвинувальний вирок особі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Суд встановив, що у травні 2014 року мешканка смт. Велика Новосілка брала активну участь в організації та проведенні у приміщенні Великоновосілківського районного культурно-оздоровчого комплексу незаконного референдуму щодо визнання самостійності так званої "ДНР" у якості члена "дільничної виборчої комісії".

Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

Нагадаємо: У червні 2019 року затримали голову "ЦВК ДНР", який організував псевдореферендум.

Українська правда
Теми: Донецька областьсудсепаратизмокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Донецька область
В окупованому Шахтарську після ракетного удару горить нафтобаза – росЗМІ
Окупанти вранці вдарили з "Градів" по Авдіївці та атакували ракетами коксохімічний завод
Штурмова група ВДВ РФ потрапила під "цунамі" української люті на Донеччині
Останні новини
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Усі новини...
Реклама: