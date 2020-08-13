Одного из организаторов псевдореферендума осудили на Донетчине

В Донецкой области осудили женщину, которая принимала участие в проведении незаконного референдума.

Источник: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Детали: По публичному обвинению Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области судом вынесен обвинительный приговор лицу за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Суд установил, что в мае 2014 жительница пгт. Великая Новоселка принимала активное участие в организации и проведении в помещении Великоновоселковского районного культурно-оздоровительного комплекса незаконного референдума о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в качестве члена "участковой избирательной комиссии".

Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Напомним: В июне 2019 задержали председателя "ЦИК ДНР", который организовал псевдореферендум.