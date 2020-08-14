ООС: обстрілів з боку противника не зафіксовано 

13 серпня обстрілів з боку формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: 13 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Дослівно: "Разом з тим, минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Водночас, 13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них, на жаль, загинув, інший – отримав поранення. Пораненого воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога".