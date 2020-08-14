ООС: обстрелов со стороны противника не зафиксировано 

13 августа обстрелов со стороны формирований Российской Федерации на Донбассе не зафиксировано.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: "Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

В то же время, 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь".