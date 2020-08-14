Відпустили затриманих у Білорусі українських волонтерів

В Білорусі відпустили затриманих українських волонтерів "Восток SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького.

Джерело: співзасновниця "Восток SOS", дружина затриманого Рєуцького Олександра Дворецька; пресслужба благодійної організації

Пряма мова Дворецької: "Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький на свободі. Ідуть в посольство України в РБ".

Дослівно пресслужба: "Команда Восток SOS безмежно вдячна усім, хто в ці важкі дні був з нами, допомагав та писав такі важливі слова підтримки! Рєуцький та Васильєв уже на свободі".

Друзі, команда Восток SOS безмежно вдячна усім, хто в ці важкі дні був з нами, допомагав та писав такі важливі слова підтримки! Константин Реуцкий и Yevhenii Vasyliev вже на свободі. Усі деталі згодом. Опубліковано Восток SOS Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

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