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Відпустили затриманих у Білорусі українських волонтерів

П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:22
Відпустили затриманих у Білорусі українських волонтерів
ФОТО VOSTOK-SOS.ORG

В Білорусі відпустили затриманих українських волонтерів "Восток SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького.

Джерело: співзасновниця "Восток SOS", дружина затриманого Рєуцького Олександра Дворецька; пресслужба благодійної організації

Пряма мова Дворецької: "Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький на свободі. Ідуть в посольство України в РБ".

Дослівно пресслужба: "Команда Восток SOS безмежно вдячна усім, хто в ці важкі дні був з нами, допомагав та писав такі важливі слова підтримки! Рєуцький та Васильєв уже на свободі".

Друзі, команда Восток SOS безмежно вдячна усім, хто в ці важкі дні був з нами, допомагав та писав такі важливі слова підтримки! Константин Реуцкий и Yevhenii Vasyliev вже на свободі. Усі деталі згодом.

Опубліковано Восток SOS Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Передісторія:

  • Волонтерів і правозахисників Рєуцького та Васильєва затримали співробітники ДПС (ГАИ) у Мінську біля Площі Перемоги. До того Рєуцький знімав на телефон затримання іншого перехожого хлопця в тому ж місці.
  • МЗС України 12 серпня повідомило, що білоруські правоохоронці затримали у Мінську двох громадян України
  • За словами Дворецької, МЗС Білорусі заявляв, що причина затримання в тому, що українці працювали без акредитації. При цьому вона наголосила, що Васильєв і Рєуцький перебували в Білорусі на законних підставах, при перетині кордону до них не було питань у прикордонників.

Українська правда

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Теми: Білорусьволонтери
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