Відпустили затриманих у Білорусі українських волонтерів
П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:22
В Білорусі відпустили затриманих українських волонтерів "Восток SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького.
Джерело: співзасновниця "Восток SOS", дружина затриманого Рєуцького Олександра Дворецька; пресслужба благодійної організації
Пряма мова Дворецької: "Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький на свободі. Ідуть в посольство України в РБ".
Дослівно пресслужба: "Команда Восток SOS безмежно вдячна усім, хто в ці важкі дні був з нами, допомагав та писав такі важливі слова підтримки! Рєуцький та Васильєв уже на свободі".
Друзі, команда Восток SOS безмежно вдячна усім, хто в ці важкі дні був з нами, допомагав та писав такі важливі слова підтримки! Константин Реуцкий и Yevhenii Vasyliev вже на свободі. Усі деталі згодом.Опубліковано Восток SOS Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.
Передісторія:
- Волонтерів і правозахисників Рєуцького та Васильєва затримали співробітники ДПС (ГАИ) у Мінську біля Площі Перемоги. До того Рєуцький знімав на телефон затримання іншого перехожого хлопця в тому ж місці.
- МЗС України 12 серпня повідомило, що білоруські правоохоронці затримали у Мінську двох громадян України.
- За словами Дворецької, МЗС Білорусі заявляв, що причина затримання в тому, що українці працювали без акредитації. При цьому вона наголосила, що Васильєв і Рєуцький перебували в Білорусі на законних підставах, при перетині кордону до них не було питань у прикордонників.
Українська правда