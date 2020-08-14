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Отпустили задержанных в Беларуси украинских волонтеров

Пятница, 14 августа 2020, 10:22
Отпустили задержанных в Беларуси украинских волонтеров
ФОТО VOSTOK-SOS.ORG

В Беларуси отпустили задержанных украинских волонтеров "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

Источник: соучредитель "Восток SOS", жена задержанного Реуцкого Александра Дворецкая; пресс-служба благотворительной организации

Прямая речь Дворецкой: "Евгений Васильев и Константин Реуцкий на свободе. Идут в посольство Украины в РБ".

Дословно пресс служба: "Команда Восток SOS бесконечно благодарна всем, кто в эти трудные дни был с нами, помогал и писал такие важные слова поддержки! Реуцкий и Васильев уже на свободе".

Друзі, команда Восток SOS безмежно вдячна усім, хто в ці важкі дні був з нами, допомагав та писав такі важливі слова підтримки! Константин Реуцкий и Yevhenii Vasyliev вже на свободі. Усі деталі згодом.

Опубліковано Восток SOS Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Беларусьволонтеры
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