Отпустили задержанных в Беларуси украинских волонтеров
Пятница, 14 августа 2020, 10:22
В Беларуси отпустили задержанных украинских волонтеров "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.
Источник: соучредитель "Восток SOS", жена задержанного Реуцкого Александра Дворецкая; пресс-служба благотворительной организации
Прямая речь Дворецкой: "Евгений Васильев и Константин Реуцкий на свободе. Идут в посольство Украины в РБ".
Дословно пресс служба: "Команда Восток SOS бесконечно благодарна всем, кто в эти трудные дни был с нами, помогал и писал такие важные слова поддержки! Реуцкий и Васильев уже на свободе".
Друзі, команда Восток SOS безмежно вдячна усім, хто в ці важкі дні був з нами, допомагав та писав такі важливі слова підтримки! Константин Реуцкий и Yevhenii Vasyliev вже на свободі. Усі деталі згодом.Опубліковано Восток SOS Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.
Предыстория:
- Реуцкого и Васильева задержали сотрудники ДПС (ГАИ) в Минске возле Площади Победы. До того Реуцкий снимал на телефон задержание другого прохожего парня в том же месте.
- МИД Украины 12 августа сообщил, что белорусские правоохранители задержали в Минске двух граждан Украины.
Украинская правда