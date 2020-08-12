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У Мінську затримали українських волонтерів

Середа, 12 серпня 2020, 20:19

Білоруські правоохоронці затримали у Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. 

Джерело: пресслужба МЗС України

Дослівно: "12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України — Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців".

Деталі: МЗС рекомендує громадянам України, які наразі перебувають в Білорусі, проявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади.

Нагадаємо:

  • У Білорусі триває четвертий день протестів.
  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Теми: БілорусьМЗСукраїнці


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