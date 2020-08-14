Зеленський ініціює відмову України від участі у роботі Антитерористичного центру СНД

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відмовитися від участі України у створенні та діяльності Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності незалежних держав.

Джерело: проєкт рішення №0065 про вихід України з Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

Деталі: Законопроєкт зареєстрований у Раді 13 серпня. Тексту документа на сайті парламенту наразі немає.

Антитерористичний центр держав-учасниць СНД був створений 21 червня 2000 року зі штаб-квартирою у Москві.

Передісторія: