Зеленський ініціює відмову України від участі у роботі Антитерористичного центру СНД
П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:42
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відмовитися від участі України у створенні та діяльності Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності незалежних держав.
Джерело: проєкт рішення №0065 про вихід України з Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
Деталі: Законопроєкт зареєстрований у Раді 13 серпня. Тексту документа на сайті парламенту наразі немає.
Антитерористичний центр держав-учасниць СНД був створений 21 червня 2000 року зі штаб-квартирою у Москві.
Передісторія:
- Раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що 25 серпня може відбутися позачергова сесія Верховної Ради з ініціативи президента.
Українська правда