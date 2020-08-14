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Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ

Пятница, 14 августа 2020, 10:42
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отказаться от участия Украины в создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества независимых государств.

Источник: проект решения №0065 о выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств

Детали: Законопроект зарегистрирован в Раде 13 августа. Текста документа на сайте парламента пока нет.

Антитеррористический центр государств-участников СНГ был создан 21 июня 2000 года со штаб-квартирой в Москве.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийзаконодательствоВерховная Рада


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