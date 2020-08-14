Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ
Пятница, 14 августа 2020, 10:42
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отказаться от участия Украины в создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества независимых государств.
Источник: проект решения №0065 о выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств
Детали: Законопроект зарегистрирован в Раде 13 августа. Текста документа на сайте парламента пока нет.
Антитеррористический центр государств-участников СНГ был создан 21 июня 2000 года со штаб-квартирой в Москве.
Предыстория:
- Раньше заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады по инициативе президента.
Украинская правда