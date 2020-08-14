Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ

Пятница, 14 августа 2020, 10:42
Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отказаться от участия Украины в создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества независимых государств.

Источник: проект решения №0065 о выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств

Детали: Законопроект зарегистрирован в Раде 13 августа. Текста документа на сайте парламента пока нет.

Антитеррористический центр государств-участников СНГ был создан 21 июня 2000 года со штаб-квартирой в Москве.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийзаконодательствоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
За неделю россияне выпустили по Украине 65 ракет и 178 ударных дронов – Зеленский
Зеленский: Если кому-то кажется, что война "где-то там", надо возвращаться в реальность
Зеленский: Если есть отечественные системы ПВО и ПВО партнеров, "Кинжалы" Москве не помогут
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...
Реклама: