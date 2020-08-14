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Кабмін знову змінив Covid-правила перетину кордону України

П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:52

Уряд знову змінив правила в’їзду в Україну з-за кордону, залишивши, зокрема, один критерій для визначення іноземної країни як "держави зі значним поширенням Covid-19".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в постанові уряду від 12 серпня.

Так, згідно з постановою, державою із значним поширенням Covid-19тепер є держава, в якій кількість нових випадків реєстрації хвороби Covid-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

Досі існувало два критерії визначення держави як такої, де є значне поширення коронавірусу.

Зокрема, Україна включала до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні, або ж якщо приріст числа інфікованих у них за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%.

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування.

У Кабміні нагадали, що перелік держав із значним поширенням Covid-19 формується міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я опублікувало оновлений список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону, у понеділок, 10 серпня.

Теми: Кабінет міністрівтуризм
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