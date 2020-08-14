Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмін знову змінив Covid-правила перетину кордону України

П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:52

Уряд знову змінив правила в’їзду в Україну з-за кордону, залишивши, зокрема, один критерій для визначення іноземної країни як "держави зі значним поширенням Covid-19".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в постанові уряду від 12 серпня.

Так, згідно з постановою, державою із значним поширенням Covid-19тепер є держава, в якій кількість нових випадків реєстрації хвороби Covid-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

Досі існувало два критерії визначення держави як такої, де є значне поширення коронавірусу.

Зокрема, Україна включала до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні, або ж якщо приріст числа інфікованих у них за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%.

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування.

У Кабміні нагадали, що перелік держав із значним поширенням Covid-19 формується міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я опублікувало оновлений список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону, у понеділок, 10 серпня.

Теми: Кабінет міністрівтуризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський хоче тричі підвищити мінімалку за півтора роки: збирає Раду

Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень хворими з COVID

фото Квіти і плакати: в Білорусі тривають протести

В Україні знову два антирекорди COVID, а жертв хвороби – уже понад 2 тисячі

Протести в Білорусі: штаб кандидата висунув три вимоги до Лукашенка

Новини 13 серпня: протести у Білорусі, вибори мера Києва

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін планує наступного тижня розглянути кандидатуру на голову УЗ
"Укроборонпрому" замінять все керівництво і, можливо, навіть назву
Українцям планують міняти паперові паспорти на пластикові
Останні новини
12:13
фотоНа хабарі затримали ректора вишу в Дніпрі
12:11
відеоТихановська закликала мерів організувати мирні мітинги у вихідні
12:11
Київ посилює обмеження: місто у "жовтій" карантинній зоні
12:03
У Чехії затримали російського дипломата за незаконну закупівлю боєприпасів
11:59
На вихідних буде прохолодно, місцями дощі
11:49
Будівельник, якого НАБУ підозрює у розтраті коштів, отримав ще 36 млн на "Стіну"
11:30
Лікар про бійця, який підірвався на Донбасі: Стан вкрай важкий
11:29
фото У Білорусі протестують тисячі співробітників державного "Гродно Азоту": вкрали голоси
11:22
Влада працює над звільненням українця з білоруського СІЗО – Зеленський
11:01
УЗ з 19 серпня відновлює курсування поїзда Київ – Запоріжжя
Усі новини...