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Кабмин снова изменил COVID-правила пересечения границы Украины

Пятница, 14 августа 2020, 10:52

Правительство снова изменило правила въезда в Украину из-за границы, оставив, в частности, один критерий для определения иностранного государства как "страны со значительным распространением COVID-19".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в постановлении правительства от 12 августа.

Так, согласно постановлению, государством с широким распространением COVID-19 теперь является государство, в котором количество новых случаев регистрации заболевания на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

До сих пор существовало два критерия определения государства как такого, где есть значительное распространение коронавируса.

В частности, Украина включала в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине, или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

В Кабмине напомнили, что перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые семь дней.

Напомним, Министерство здравоохранения опубликовало обновленный список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы, в понедельник, 10 августа.

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Темы: Кабинет министровтуризм
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