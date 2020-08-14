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Зеленський хоче тричі підвищити мінімалку за півтора роки: збирає Раду

П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:59
Зеленський хоче тричі підвищити мінімалку за півтора роки: збирає Раду
фото: дмитро ларін, уп

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Впевнений, що депутати проголосують законопроект, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень".

Це певні кроки у напрямку дійсно цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин продовжується, але після серйозної паузи, коли понад два місяці не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств, зараз дуже важливо трішки підтримати людей".

Деталі: За словами Зеленського, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Він звернувся до Разумкова з проханням провести позачергове засідання після Дня Незалежності та закликав народних депутатів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімалки.

Передісторія: 6 серпня президента було зареєстровано законопроєкт №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень – з 1 вересня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня може відбутися позачергова сесія Ради, швидше за все, з ініціативи президента.

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Українська правда

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Теми: Зеленськийекономіка
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