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Зеленский хочет трижды повысить минималку за полтора года: собирает Раду

Пятница, 14 августа 2020, 10:59
фото: дмитрий ларин, уп

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривень".

Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей".

Детали: По словам Зеленского, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Он обратился к Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание после Дня Независимости и призвал народных депутатов поддержать законопроект об увеличении размера минималки.

Предыстория: 6 августа президент был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривень - с 1 сентября 2020 года.

Позже сообщалось, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Рады, скорее всего, по инициативе президента.

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Украинская правда
Темы: Зеленскийэкономика


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