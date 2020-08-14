Київ посилює обмеження: місто у "жовтій" карантинній зоні
Державна комісія з надзвичайних ситуацій віднесла Київ до "жовтої" карантинної зони через зростання кількості хворих.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 14 серпня
Пряма мова: "Через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, Київ опинився у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки. Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%, і становить понад 52%. Тому будуть посилені визначені урядом обмеження і заборони".
Деталі: За словами Кличка,з 17 серпня в столиці буде заборонено:
- перебувати у громадських спорудах, громадському транспорті без масок,
- перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу,
- самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції,
- проводити масові (культурні, спортивні, розважальні, релігійні, рекламні) заходи за участі більше однієї особи на 5 м2 площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.
Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць, а міський громадський транспорт перевозити пасажирів виключно у кількості місць для сидіння.
Кличко наголосив, що столиця готує медзаклади до другої хвилі коронавірусу і закликав жителів столиці дотримуватися карантинних обмежень.