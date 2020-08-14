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Київ посилює обмеження: місто у "жовтій" карантинній зоні

П'ятниця, 14 серпня 2020, 12:11

Державна комісія з надзвичайних ситуацій віднесла Київ до "жовтої" карантинної зони через зростання кількості хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 14 серпня  

Пряма мова: "Через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, Київ опинився у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки. Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%, і становить понад 52%. Тому будуть посилені визначені урядом обмеження і заборони".

Деталі: За словами Кличка,з 17 серпня в столиці буде заборонено:

  • перебувати у громадських спорудах, громадському транспорті без масок,
  • перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу,
  • самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції,
  • проводити масові (культурні, спортивні, розважальні, релігійні, рекламні) заходи за участі більше однієї особи на 5 м2 площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць, а міський громадський транспорт перевозити пасажирів виключно у кількості місць для сидіння. 

Кличко наголосив, що столиця готує медзаклади до другої хвилі коронавірусу і закликав жителів столиці дотримуватися карантинних обмежень.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірускарантин


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