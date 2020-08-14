Киев ужесточает ограничения: город в "желтой" карантинной зоне
Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев к "желтой" карантинной зоне из-за роста количества больных.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 августа
Прямая речь: "Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет более 52%. Поэтому будут усилены определенные правительством ограничения и запреты".
Детали: По словам Кличко, с 17 августа в столице будет запрещено:
- находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без масок,
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность,
- самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции,
- проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.
Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест, а городской общественный транспорт может перевозить пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.
Кличко отметил, что столица готовит медучреждения ко второй волне коронавируса и призвал жителей столицы соблюдать карантин.
Что было раньше: По состоянию на 13 августа в Киеве количество случаев COVID-19 превысило 10 тысяч.
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