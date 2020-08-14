Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів

П'ятниця, 14 серпня 2020, 14:09
Фото: Російська служба ВВС

Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

Джерело: TUT.BY

Деталі: На сайті комісії вже написано, що "Президентом Республіки Білорусь обраний Олександр Григорович Лукашенко".

За даними ЦВК, на 14 серпня всього на виборах проголосувало 5 818 956 осіб, під час дострокового голосування — 2 806 640 осіб. За Лукашенка нібито проголосувало 80,1% (4 661 075 осіб), за Тихановську — 10,1% (588 622 особи), за Дмитрієва — 1,2% (70 671 особа), за Канопацьку — 1,67% (97 489 осіб), за Череченя — 1,14% (66 613 осіб). Проти всіх - 4,59% (267 360 осіб).

Дмитрієв, Черечень, Канопацька і Тихановська подали до ЦВК скарги про невизнання виборів. Скарги Дмитрієва, Канопацької і Тихановської відхилені, а представників Череченя зі скаргою не пустили в ЦВК.

Читайте також "Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Теми: БілорусьвибориЦВКЛукашенкоТихановська


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів

відеоТихановська закликала до мітингів у всіх містах і збирає докази перемоги

Київ посилює обмеження: місто у "жовтій" карантинній зоні

Зеленський хоче тричі підвищити мінімалку за півтора роки: збирає Раду

Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень хворими з COVID

фото Квіти і плакати: в Білорусі тривають протести

Усі новини...
Білорусь
Звільнені у Білорусі українці заявили, що їх били під час затримання
Сейм Польщі закликав уряд створити умови прискореного прийому біженців з Білорусі
Протести в Білорусі: лікарі третій день борються за життя пораненого в голову
Останні новини
14:49
фотоБойовика, який обстрілював українських військових, затримали на Луганщині
14:42
Директор "Укрпошти" попросив Зеленського вивести його з наглядової ради "Укроборонпрому"
14:42
фото, відео Протести в Білорусі: на акції вийшли працівники заводів по всій країні
14:21
Зеленський зацікавився ізраїльською вакциною проти COVID-19
14:09
ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів
13:51
Україна знову очолила рейтинг прозорості публічних закупівель
13:47
43% українців витрачають на ліки від 500 до 1000 грн на місяць. Опитування
13:36
інфографікаУкраїнці вважають, що про хворих піклується скоріше Степанов, ніж Супрун
13:35
Звільнені у Білорусі українці заявили, що їх били під час затримання
13:25
Сейм Польщі закликав уряд створити умови прискореного прийому біженців з Білорусі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!