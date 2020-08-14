ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів

Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

Джерело: TUT.BY

Деталі: На сайті комісії вже написано, що "Президентом Республіки Білорусь обраний Олександр Григорович Лукашенко".

За даними ЦВК, на 14 серпня всього на виборах проголосувало 5 818 956 осіб, під час дострокового голосування — 2 806 640 осіб. За Лукашенка нібито проголосувало 80,1% (4 661 075 осіб), за Тихановську — 10,1% (588 622 особи), за Дмитрієва — 1,2% (70 671 особа), за Канопацьку — 1,67% (97 489 осіб), за Череченя — 1,14% (66 613 осіб). Проти всіх - 4,59% (267 360 осіб).

Дмитрієв, Черечень, Канопацька і Тихановська подали до ЦВК скарги про невизнання виборів. Скарги Дмитрієва, Канопацької і Тихановської відхилені, а представників Череченя зі скаргою не пустили в ЦВК.

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Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.