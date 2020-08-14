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ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов

Пятница, 14 августа 2020, 14:09
ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов
Фото: Русская служба ВВС

Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

Источник: TUT.BY

Детали: На сайте комиссии уже написано, что "Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко".

По данным ЦИК, на 14 августа всего на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За Лукашенко якобы проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева — 1,2% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Череченя — 1,14% (66 613 человек). Против всех — 4,59% (267 360 человек).

Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены, а представителей Череченя с жалобой не пустили в ЦИК.

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Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьвиборыЦИКЛукашенкоТихановская
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