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Зеленський зацікавився ізраїльською вакциною проти COVID-19

П'ятниця, 14 серпня 2020, 14:21

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Під час розмови вони обговорили випробування вакцини проти коронавірусу в Ізраїлі.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Вони обговорили заходи, яких вживають уряди двох країн для боротьби з пандемією COVID-19. Зеленський проінформував співрозмовника про те, що в Україні за добу зафіксовано черговий антирекорд захворюваності на коронавірусну хворобу, а в країні діє адаптивний карантинний режим.

Зеленський також наголосив на зацікавленості української сторони у закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка наразі проходить випробування в Ізраїлі, для своїх громадян.

Пряма мова Зеленського: "Україна має бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження та використання вакцини".

Нагадаємо: 13 серпня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 732 людям, померли 19 хворих, одужала 581 людина, госпіталізували за останню добу 330 осіб.

Українська правда
Теми: ЗеленськийУкраїнаІзраїлькоронавірусепідемія


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