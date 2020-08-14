В Україні знову два антирекорди COVID, а жертв хвороби – уже понад 2 тисячі

13 серпня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 732 людям, померли 19 хворих, одужала 581 людина, госпіталізували за останню добу 330 осіб.

Джерело: дані РНБО й МОЗ

Деталі: Загальна кількість випадків за час пандемії сягнула 87 872, при цьому 2 011 хворих померли, а 46 797 одужали. 39 064 особи ще хворіють через коронавірус.

У Харківській області – 205 нових хворих, 4 пацієнти померли за цю добу.

У Львівській області – 184 нових випадки, 4 летальних.

В Одеській області – 160 нових випадків, без летальних.

У Києві – 158 нових випадків, 1 летальний.

У Чернівецькій області – 154 нових випадки, 1 летальний.

В Івано-Франківській області – 143 нових випадки, 2 летальних.

У Рівненській області - 120 нових хворих, без втрат.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що минулої доби встановлено два антирекорди – за добовою кількістю хворих і за кількістю госпіталізованих. Якщо 12 серпня в лікарні поклали 315 хворих, то 13 серпня – вже 330 хворих.

При цьому за минулу добу було здійснено 35 237 тестувань, із них методом ПЛР – 18 917, а методом ІФА – 16 320.

Цьому передувало: За добу 12 серпня в Україні COVID-19 підтвердили у 1 592 осіб, 22 хворих померли, 530 осіб одужали. Було госпіталізовано 315 людей. Тестувань було 36 632.

Це були два попередні рекорди щодо кількості нових хворих і щодо госпіталізованих.

13 серпня загальна кількість заражень коронавірусом SARS CoV 2 в Україні перевищила кількість зафіксованих із кінця 2019 року хворих у Китаї, звідки поширилася пандемія.